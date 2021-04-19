Во время рейдов по клубам и барам Петербурга нашли наркотики и "веселящий" газ

Полиция провела масштабный рейд по ночным барам Петербурга. Рейды стали ответной реакцией на случаи групповых конфликтов между пьяными посетителями. Всего сотрудники правоохранительных органов посетили более 30 ночных клубов и баров в Адмиралтейском и Центральном районах города. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
В нескольких ночных барах, в том числе на Лиговском проспекте и Конногвардейском бульваре, полиция обнаружила "сбросы" с наркотиками. Свой вклад внесли и служебные собаки, которые нашли несколько тайников с наркотиками. Изъятое направлено на экспертизу для решения о возбуждении уголовных дел.
Значительное количество нарушений было выявлено в сфере реализации алкоголя. В двух барах на Думской улице изъят "левый" алкоголь, а также несколько баллонов с "веселящим" газом, оборот которого является административным правонарушением.
По итогам ночных рейдов в полицию было доставлено свыше 70 человек, которые привлечены к административной ответственности, в том числе за нарушения общественного порядка, мелкое хулиганство, употребление наркотиков, а также миграционного законодательства.
Ранее дорожная полиция Петербурга возобновила рейды по борьбе с тонировкой.
Видео: МВД
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