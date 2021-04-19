Во время рейдов по клубам и барам Петербурга нашли наркотики и "веселящий" газ

По итогам ночных рейдов в полицию было доставлено свыше 70 человек.

Полиция провела масштабный рейд по ночным барам Петербурга. Рейды стали ответной реакцией на случаи групповых конфликтов между пьяными посетителями. Всего сотрудники правоохранительных органов посетили более 30 ночных клубов и баров в Адмиралтейском и Центральном районах города. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В нескольких ночных барах, в том числе на Лиговском проспекте и Конногвардейском бульваре, полиция обнаружила "сбросы" с наркотиками. Свой вклад внесли и служебные собаки, которые нашли несколько тайников с наркотиками. Изъятое направлено на экспертизу для решения о возбуждении уголовных дел.

Значительное количество нарушений было выявлено в сфере реализации алкоголя. В двух барах на Думской улице изъят "левый" алкоголь, а также несколько баллонов с "веселящим" газом, оборот которого является административным правонарушением.

По итогам ночных рейдов в полицию было доставлено свыше 70 человек, которые привлечены к административной ответственности, в том числе за нарушения общественного порядка, мелкое хулиганство, употребление наркотиков, а также миграционного законодательства.

Ранее дорожная полиция Петербурга возобновила рейды по борьбе с тонировкой.

Видео: МВД