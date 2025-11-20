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Организатор наркопритона на 10-й Советской улице ответит перед судом
Сегодня, 15:15
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Организатор наркопритона на 10-й Советской улице ответит перед судом

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Также он хранил синтетическое запрещенное вещество массой 0,36 грамма для себя.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, которому вменяют ч. 1 ст. 228 УК РФ и ч. 1 ст. 232 УК РФ. 

Следствие утверждает, что наркозависимый фигурант с июля прошлого года систематически предоставлял знакомым комнату в квартире на 10-й Советской улице для потребления наркотических средств. Также он хранил синтетическое запрещенное вещество массой 0,36 грамма для себя. Обвиняемого задержала полиция в апреле 2026 года. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что в поселке Приладожский пресекли деятельность мужчины, который выращивал коноплю. 

Фото: Piter.TV 

Теги: наркотики, суд
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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