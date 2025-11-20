Организатор наркопритона на 10-й Советской улице ответит перед судом

Также он хранил синтетическое запрещенное вещество массой 0,36 грамма для себя.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, которому вменяют ч. 1 ст. 228 УК РФ и ч. 1 ст. 232 УК РФ.

Следствие утверждает, что наркозависимый фигурант с июля прошлого года систематически предоставлял знакомым комнату в квартире на 10-й Советской улице для потребления наркотических средств. Также он хранил синтетическое запрещенное вещество массой 0,36 грамма для себя. Обвиняемого задержала полиция в апреле 2026 года.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что в поселке Приладожский пресекли деятельность мужчины, который выращивал коноплю.

Фото: Piter.TV