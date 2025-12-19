Создатели нарколаборатории у Новоселья заключены под стражу

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Двоих товарищей заключили под стражу за создание нарколаборатории по синтезу метадона. Установлено, что 42-летний "химик" и его 48-летний помощник изготавливали запрещенные вещества в 2025 году в недостроенном доме на территории Аннинского городского поселения.

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, при обыске правоохранители обнаружили три контейнера с прекурсорами общей массой свыше 5,7 килограммов, а также 50‑литровую бочку и химический реактор аналогичного объема, канистры и бутылки с различными жидкостями. Кроме того, изъяли 25 килограммов порошкообразного вещества. Все направлено на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Устанавливаются возможные соучастники задержанных.

Ранее на Piter.TV: на Новороссийской улице остановили автомобиль с неизвестной спиртосодержащей жидкостью.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти