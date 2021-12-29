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В деревне Пустошка Гатчинского района обнаружили нарколабораторию
Сегодня, 10:09
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В деревне Пустошка Гатчинского района обнаружили нарколабораторию

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На месте жительства подозреваемого изъяли наркотические вещества.

В деревне Пустошка Гатчинского района нашли возможную нарколабораторию. На месте задержали 54-летнего местного жителя, узнал Piter.tv.

По предварительным данным, в доме производился мефедрон. Во время обыска у подозреваемого изъяли пакеты с веществом белого цвета массой около 350 г, канистры с остатками прозрачной жидкости, вещества растительного происхождения и другие предметы, которые могут представлять интересы для следствия. 

Экспертиза подтвердила, что часть изъятого тоже является наркотическими веществами. По данному факту возбудили уголовное дело. Мужчину задержали. Ранее у него уже были проблемы с законом. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Ленобласти на 9 лет осудили мужчину, который пытался продать 50 кг наркотиков. 

Фото из архива ГУ МВД по СПб и ЛО

Теги: нарколаборатория, наркотические вещества
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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