Работу нарколаборатории, которая производила 100 кг мефедрона в месяц, пресекли в Ростовской области

Место преступления удалось обнаружить с помощью квадрокоптера.

Нарколабораторию, которая производила 100 кг мефедрона в месяц, нашли в Ростовской области. Криминальный бизнес пресекли сотрудники ГУНК МВД РФ. Обнаружить место преступления удалось благодаря беспилотной авиации – деятельность лаборатории зафиксировал квадрокоптер. Кадры появились в группе MAX пресс-службы МВД России.

Двух местных жителей задержали по подозрению в производстве наркотических средств в особо крупном размере. По предварительным данным, злоумышленники работали в Азовском районе с мая прошлого года.

В ходе обыска нашли оборудованную рабочую лабораторию, в том числе, технику, реактивы, а также мефедрон общей массой 75 килограммов. Известно, что запрещенные вещества задержанные нелегально продавали в теневом сегменте интернета.

Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Наркоторговцам может грозить пожизненное лишение свободы. Оба находятся под стражей.

Видео: MAX / МВД России