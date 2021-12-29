В Ленобласти на 9 лет осудили мужчину, который пытался продать 50 кг наркотиков

Мужчина пытался продать наркотики более чем за 100 тысяч евро.

В четверг, 27 января, Ленинградской области суд вынес приговор в отношении петербуржца Сергея Андреева. Мужчина пытался продать 50 кг наркотиков.

Как рассказали в областной прокуратуре, мужчина пытался продать почти 50 кг гашиша своему знакомому более чем за 100 тысяч евро. Приятели встретились 24 сентября 2019 года для совершения сделки в лесном массиве Колтушского сельского поселения Всеволожоского района Ленобласти. Там их и задержали сотрудники ФСБ.

В автомобиле подсудимого сотрудники подсудимого нашли и изъяли 500 плиток с гашишем общей массой более 47 кг. Кроме этого, 10 аналогичных брикетов массой около 1 кг обнаружили в одном из гаражей в Петербурге.

Суд приговорил Андреева к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Фото: Piter.tv



