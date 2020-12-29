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В Кировском районе Ленобласти обнаружили нарколабораторию в частном доме с ее организаторами
Сегодня, 10:20
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nadezhda_sib

В Кировском районе Ленобласти обнаружили нарколабораторию в частном доме с ее организаторами

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Один из них уже был ранее осужден за производство, сбыт или пересылку наркотиков. Он провел в тюрьме 4 года.

Правоохранители обнаружили подпольную нарколабораторию в частном доме в Павлово Кировского района Ленобласти. Там же задержали двух химиков, которые занимались производством наркотических средств. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Мужчины зарегистрированы в Колпино на бульваре Трудящихся. Одному 32 года, другому — 30. 

В ходе проведения обысков в лаборатории изъяли один пакет наркотического средства и 9 пакетов общей массой 12 кг с психотропным веществом. 

Полиция установила, что производство было организовано в июле 2020. Для этого злоумышленники арендовали дом. Запрещенные вещества продавали на торговой площадке в даркнете. 

Вчера, 26 января, в отношении граждан возбудили уголовное дело за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических и психотропных веществ и задержали их. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге ищут закладчиков, спрятавших крупную партию наркотиков в камере хранения в супермаркете. 

Фото: Piter.TV

Теги: даркнет, нарколаборатория, производство и сбыт наркотиков
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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