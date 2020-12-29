В Петербурге ищут закладчиков, спрятавших крупную партию наркотиков в камере хранения в супермаркете

В прозрачных пакетах находилось 2,3 кг мефедрона.

Петербургские полицейские разыскивают закладчиков, спрятавших наркотики в камере хранения в супермаркете на проспекте Культуры. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, крупную партию запрещенных веществ в магазине обнаружили 19 января.

Полиция изъяла пять прозрачных пакетов с застежкой, в каждом из них было светлое порошкообразное вещество. Экспертиза установила, что в пакетах находится мефедрон общей массой 2,3 килограмма. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали, что в Сланцах полиция поймала водителя, который пытался скрыться с трупом в машине.

Фото: Piter.TV