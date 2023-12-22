Житель Карелии организовал нарколабораторию в Ленобласти

Возбуждено уголовное дело.

Полиция задержала "химика" из Карелии, организовавшего нарколабораторию в Ленобласти, рассказали в МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Правоохранители задержали 43-летнего жителя Карелия. По данным оперативников, мужчина организовал подпольную нарколабораторию в одном из домов на Ягодной улице в посёлке Борисово Приозерского района Ленобласти. Там было обнаружено и изъято психотропное вещество массой 0,23 грамма, а также воронки, электронные весы, полимерные канистры (емкости) с прекурсорами, необходимыми для производства наркотических средств, психотропных веществ.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 с.30, ч.3 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотических средств).

Ранее в Павловске полиция ликвидировала нарколабораторию.

Фото: Piter.tv