В Ленобласти ликвидировали нарколабораторию по производству мефедрона

Согласно экспертизе, в контейнерах содержалась смесь, содержащая наркотическое средство мефедрон, общей массой 3658,9 грамма.

В Ленинградской области полицейские пресекли деятельность нарколаборатории по производству мефедрона. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Незаконное производство мефедрона было организовано в металлическом вагончике на одном из дачных участков Мшинского сельского поселения Лужского района. Там оперативниками было обнаружено различное лабораторное оборудование, предназначенное для изготовления наркотических средств: два прозрачных контейнера с порошкообразным веществом и еще два таких же контейнера с кристаллическими веществами, химические реактивы, лабораторная посуда, защитные маски.

Согласно экспертизе, в контейнерах содержалась смесь, содержащая наркотическое средство мефедрон, общей массой 3658,9 грамма.

На месте происшествия были задержаны трое мужчин в возрасте от 40 до 43 лет, все жители Петербурга. По данному факту возбуждено уголовное дело. продолжается расследование.

Ранее в Петербурге студентка колледжа впала в кому после употребления наркотиков.

Видео: МВД