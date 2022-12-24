В землянке у деревни Сюрья двое мужчин устроили наркоферму

Общая масса изъятого – около 3 килограммов.

Полицейские задержали двух мужчин, которые устроили наркоферму в землянке у деревни Сюрья. Следственным отделом по Волховскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 231 УК РФ, сообщили в ГУ МВД Росси по Петербургу и Ленобласти.

Установлено, что ранее судимые 51-летний местный житель и 64-летний без определенного места жительства оборудовали помещение, пригодное для культивации конопли и ее переработки. Там нашли и изъяли 40 кустов конопли, системы освещения и обогрева, устройства для полива растений, удобрения, розетки и другое. В жилище волховчанина обнаружили семена конопли и готовый к реализации товар. Общая масса изъятого – около 3 килограммов.

Злоумышленников задержали в лесу 26 августа. Также решается вопрос о возбуждении дела по факту сбыта или пересылки растений.

Ранее мы рассказывали о том, что на Заневском проспекте задержали приезжего с синтетическим наркотиком.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти