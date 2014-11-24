Петербуржец обустроил наркоферму в квартире на Светлановском проспекте

В одном из изъятых полимерных пакетов находилась марихуана.

Полиция Петербурга задержала мужчину, устроившего наркоферму в квартире на Светлановском проспекте. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

У дома 52 по Светлановскому проспекту 25 марта был задержан 35-летний петербуржец. При осмотре квартиры задержанного полицейские обнаружили и изъяли 2 полимерных пакета с растительным веществом и 2 полимерных пакета с камнеобразным веществом, общей массой более 3 килограммов, 5 кустов конопли, электронные весы и упаковочный материал. Все изъятое было направлено на экспертизу. Согласно экспертизе, в одном из изъятых полимерных пакетов находилась марихуана. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ.

Проводятся мероприятия по установлению соучастников и каналов сбыта запрещенного вещества.

Также житель Мурино продавал мармелад с коноплей через Telegram-каналы.

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