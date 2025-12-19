  1. Главная
Нетрезвый петербуржец напугал соседей игрушечным пистолетом в Калининском районе
Сегодня, 8:13
Полиция установила мужчину, который напугал соседей в Калининском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 10 февраля правоохранителям поступила информация о том, что около дома по Кушелевской дороге ходит неизвестный с предметом, похожим на оружие. На месте задержали 35-летнего местного жителя в состоянии опьянения. В его руках находился игрушечный пистолет. 

Задержанный доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства, проводится проверка. 

Ранее на Piter.TV: в подъезде дома на проспекте Художников петербуржец открыл стрельбу. Между двумя соседями 31 года и 34 лет произошел конфликт. 

Фото: Piter.TV 

