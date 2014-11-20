В Выборге задержан мужчина, напавший с ножом на бывшую сожительницу

В состоянии опьянения он нанёс удары по руке женщины.

В полицию Выборгского района Ленинградской области поступило сообщение от 37-летней местной жительницы о нападении. Женщина рассказала, что её бывший сожитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс ей удар ножом по руке во время ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений. Инцидент произошёл возле дома по Красноармейской улице.

После нападения мужчина, угрожая физической расправой, забрал у пострадавшей мобильный телефон и скрылся с места происшествия. Женщина не обращалась за медицинской помощью, а сумма ущерба оценивается в 9 000 рублей.

Как сооющает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, уже в тот же день, 7 марта, в 15:30, сотрудники уголовного розыска задержали 38-летнего подозреваемого.

Мужчина был доставлен в отдел полиции, где в отношении него составили административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения").Также возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"). Расследование продолжается, проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

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Фото: Piter.TV