В Колпино задержан один из осквернителей Вечного огня

Расследование инцидента продолжается

В Колпино правоохранительные органы задержали одного из мужчин, которые 4 марта осквернили мемориал в сквере Героев-Ижорцев. Двое пьяных мужчин решили прилечь у Вечного огня, чтобы погреться. Их действия вызвали общественное возмущение, так как мемориал является священным местом памяти погибших героев.

Накануне был задержан 41-летний уроженец Башкирии. Мужчина помещён в изолятор временного содержания. Второго участника инцидента пока разыскивают. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших и местами их захоронения"). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Расследование инцидента продолжается. Правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего и задержания второго участника

Ранее Piter.TV сообщал, что количество погибших в результате ДТП с микроавтобусом в Ленобласти увеличилось до двух.

Видео: 78.ru