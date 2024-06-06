Житель Мурино с помощью горячего утюга отнял у сожительницы золотую цепочку

Жительница Мурино обратилась за медицинской помощью и была госпитализирована.

Полиция Всеволожского района задержала мужчину, который с помощью горячего утюга отобрал у сожительницы золотое украшение. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по региону.

В полицию в восемь вечера 2 апреля обратилась 47-летняя жительница дома 59 по шоссе Лаврики в Мурино. Она решила заявить на своего 45-летнего сожителя, который ещё 27 марта совершил в отношении её противоправные действия. Женщина рассказала, что они вместе выпивали, а после этого сожитель несколько раз ударил её и приложил к телу включенный утюг. Мужчина отобрал у пострадавшей золотую цепочку стоимостью 50 тысяч рублей и с места происшествия скрылся. Жительница Мурино обратилась за медицинской помощью и была госпитализирована. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Участковый вечером 2 апреля у дома 14 по Ручьевскому проспекту в Мурино задержал подозреваемого мужчину.

Вскоре перед судом предстанет житель Мурино, который с помощью разбитой бутылки отобрал телефоны у несовершеннолетних. Высказывая угрозы, он потребовал передать ему мобильные телефоны и деньги. После завладения имуществом мужчина скрылся.

Фото: unsplash (Filip Mroz)