Пьяный мужчина напал на сотрудников скорой на проспекте Большевиков

Возбуждено уголовное дело по ст.213 ч.1 УК РФ(хулиганство).

Полиция Невского района задержала подозреваемого в нападении на сотрудника скорой помощи. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 30 июля поступило сообщение от очевидцев о том, что во дворе дома 17 по проспекту Большевиков мужчина напал на бригаду скорой помощи.

Полицейские у дома 11 по проспекту Большевиков по подозрению в совершении этого преступления задержали 56-летнего неработающего мужчину, находящегося в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по ст.213 ч.1 УК РФ(хулиганство).

Накануне на Ленинском проспекте пьяный петербуржец подстрелил десятиклассницу.

Фото: Piter.tv