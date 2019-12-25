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Полиция задержала группу подростков, которые напали на пару около сада Сан-Галли
Сегодня, 15:51
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Полиция задержала группу подростков, которые напали на пару около сада Сан-Галли

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Под подозрение попал несовершеннолетний.

Полиция задержала группу молодых людей, которые напали на семейную пару при входе в сад "Сан-Галли". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение от 19-летнего потерпевшего поступило 26 мая. В результате конфликта с неизвестными его 24-летней спутнице в лицо распылили слезоточивую жидкость из аэрозольного баллончика, а мужчину ударили. Было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Группу злоумышленников удалось задержать 30 мая. Под подозрение попали 8 человек в возрасте от 14 до 18 лет. У них изъяли складной нож, газовый баллончик, мобильные телефоны. Тем, кто распылил баллончик, скорее всего был 17-летний гражданин. Его задержали, а другие подростки было отпущены после допроса. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что четверо мужчин вырвали у гендиректора сумку с 13 млн рублей. 

Фото: Piter.tv

Теги: нападение, подростки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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