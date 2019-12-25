Четверо мужчин вырвали у гендиректора сумку с 13 млн рублей

Потерпевший получил сотрясение мозга.

Четверо неизвестных избили 57-летнего мужчину и отобрали у него 13,2 млн рублей. Потерпевший обратился в полицию, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Нападение произошло днем 30 мая у дома №19 по Коломяжскому проспекту. Мужчина работает гендиректором ООО. После кражи сумки с деньгами злоумышленники скрылись. Заявителя с сотрясением головного мозга, переломом носа, в удовлетворительном состоянии госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

Ранее Piter.tv сообщил о том, что число жертв 60-летнего педофила-краеведа из Петербурга выросло до пяти.

Фото: Piter.tv