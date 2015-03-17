"Окей" на Проспекте Космонавтов возобновил работу после дневного нападения

В результате происшествия в больницу были доставлены 5 человек.

Супермаркет "Окей" на проспекте Космонавтов полностью возобновил работу после дневного инцидента. 44-летний мужчина, который днем напал на покупателей и охранника магазина, так же, как и его жертвы, был госпитализирован, – следует из сообщения издания 78.ru.

Из публикаций СМИ следует, что напавший страдает от острого психоза. Этим объясняются его неадекватные действия, которые привели к тяжелым ранениям у сотрудников и покупателей "Окея". Сам мужчина находится в состоянии средней тяжести.

Напомним, что подозреваемый в резне воспользовался ножом с прилавка. Он схватил его, распаковал и начал нападать на случайных людей. Кроме того мужчина активно разбрасывался бутылками шампанского. Его удалось усмирить только общими усилиями работника охраны и неравнодушных покупателей.

Ранее по факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Фото: пресс-служба петербургской прокуратуры