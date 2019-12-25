Нападение на мужчину в Невском районе завершилось кражей 7,3 млн рублей

В Невском районе Петербурга произошло нападение на уроженца Украины. Также у него похитили 7,3 млн рублей, стало известно АН "Оперативное прикрытие".
Инцидент произошел в переулке Матюшенко днем 22 июля, пострадавший – 53-летний мужчина. Его госпитализировали в Александровскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом носа, ушибами лба и нижней губы.
По подозрению в совершении преступления на проспекте Юрия Гагарина задержали 53-летнего злоумышленника, он доставлен в отдел полиции и помещен в камеру. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы рассказывали о том, что уроженец Дагестана отобрал у бывшей четыре телефона на Витебском проспекте.
Фото: Piter.TV
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