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Нападение на мужчину в Невском районе завершилось кражей 7,3 млн рублей
Сегодня, 8:33
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Нападение на мужчину в Невском районе завершилось кражей 7,3 млн рублей

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Пострадавшего госпитализировали в Александровскую больницу.

В Невском районе Петербурга произошло нападение на уроженца Украины. Также у него похитили 7,3 млн рублей, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Инцидент произошел в переулке Матюшенко днем 22 июля, пострадавший – 53-летний мужчина. Его госпитализировали в Александровскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом носа, ушибами лба и нижней губы. 

По подозрению в совершении преступления на проспекте Юрия Гагарина задержали 53-летнего злоумышленника, он доставлен в отдел полиции и помещен в камеру. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что уроженец Дагестана отобрал у бывшей четыре телефона на Витебском проспекте. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, нападение, невский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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