Нападение на мужчину в Невском районе завершилось кражей 7,3 млн рублей

Пострадавшего госпитализировали в Александровскую больницу.

В Невском районе Петербурга произошло нападение на уроженца Украины. Также у него похитили 7,3 млн рублей, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел в переулке Матюшенко днем 22 июля, пострадавший – 53-летний мужчина. Его госпитализировали в Александровскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом носа, ушибами лба и нижней губы.

По подозрению в совершении преступления на проспекте Юрия Гагарина задержали 53-летнего злоумышленника, он доставлен в отдел полиции и помещен в камеру. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV