Уроженец Дагестана отобрал у бывшей четыре телефона на Витебском проспекте

По словам заявительницы, ее экс-сожитель проник в квартиру в доме 99.

Полиция Московского района задержала мужчину, отобравшего у бывшей возлюбленной мобильные телефоны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям обратилась 31-летняя женщина. По словам заявительницы, ее экс-сожитель проник в квартиру в доме 99 по Витебскому проспекту, откуда украл четыре телефона и дубликат ключей. В результате поймали 56-летнего уроженца Дагестана.

Задержанного доставили в отдел для разбирательства, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что таксист, забравший телефон пассажира в Петербурге, предстанет перед судом. Ему вменили п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Фото: Piter.TV