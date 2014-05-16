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Уроженец Дагестана отобрал у бывшей четыре телефона на Витебском проспекте
Сегодня, 9:58
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Уроженец Дагестана отобрал у бывшей четыре телефона на Витебском проспекте

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По словам заявительницы, ее экс-сожитель проник в квартиру в доме 99.

Полиция Московского района задержала мужчину, отобравшего у бывшей возлюбленной мобильные телефоны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

К правоохранителям обратилась 31-летняя женщина. По словам заявительницы, ее экс-сожитель проник в квартиру в доме 99 по Витебскому проспекту, откуда украл четыре телефона и дубликат ключей. В результате поймали 56-летнего уроженца Дагестана. 

Задержанного доставили в отдел для разбирательства, все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы сообщили о том, что таксист, забравший телефон пассажира в Петербурге, предстанет перед судом. Ему вменили п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). 

Фото: Piter.TV 

Теги: витебский проспект, кража
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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