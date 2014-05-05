С петербурженки взыскали почти 160 тыс. рублей за нападение ее собаки на женщину

В ответ супруг нанес несколько ударов ногами по туловищу питомца.

Невский районный суд Петербурга рассмотрел исковое заявление семейной пары к местной жительнице о взыскании материального ущерба и морального вреда в размере свыше 370 тыс. рублей. Собака последней напала на женщину, рассказали в объединенной пресс-службе городских судов 28 октября.

Инцидент произошел еще в 2023 году. Пес ответчика гулял по территории садоводства в Ленобласти и покусал потерпевшую, в ответ супруг нанес несколько ударов ногами по туловищу питомца. Им также помогали два соседа. В результате мужчина получил ушиб пальца стопы.

Владелица напавшего животного не явилась в суд, но сказала о том, что собака находилась у нее на передержке. Суд взыскал с петербурженки компенсацию в 150 тыс. рублей и расходы на лечение 8,3 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV