Полиция Петербурга задержала две пары подростков, нападавших на прохожих

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Полицейские задержали подростков, нападавших на случайных прохожих. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Отмечается, что 27 января в ходе мониторинга интернета правоохранители нашли видео, на котором зафиксировано нападение на курьера на улице Турку. В этот же день вечером в полицию обратился с заявлением 26-летний пострадавший.

По словам мужчины, днем 18 января он осуществлял на велосипеде доставку. Услышав сзади шаги, курьер остановился, и в этот момент неизвестный брызнул ему в глаза из перцового баллончика. Тогда возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Злоумышленников установили: ими оказались двое 14-летних юношей. Один из них проживает в Выборгском районе, второй из Всеволожского района.

Кроме того, еще двоих трэш-блогеров задержали полицейские Василеостровского района. Местные жители в возрасте 15 и 16 лет подозреваются в том, что 26 января около дома по 7-й линии В. О. они напали на 40-летнего дворника-мигранта. Видео с противоправными действиями также разметили в интернете. По данному факту возбуждено уголовное дело по той же статье.

В обоих случаях подростков вместе с родителями доставили в полицию и опросили. В ближайшее время уголовные дела будут переданы для дальнейшего расследования в СК РФ.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге задержаны подростки, занимавшиеся трэш-блогингом.

Фото: Piter.TV