В Мурино задержаны молодые люди, ограбившие приезжего на 240 тыс. рублей

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Правоохранители Всеволожского района задержали двоих молодых людей, которые подозреваются в разбойном нападении на жителя Челябинской области. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Рано утром 30 октября в полицию поступила информация от 23-летнего уроженца Челябинска о том, что около дома 60 по улице Центральной в Мурино его избили незнакомцы. Также злоумышленники отобрали телефон и перевели деньги на свою карту.

На месте полицейские установили, что накануне вечером малознакомый заявителя попросил его перевести 1 тыс. рублей ему на телефон, после чего отобрал гаджет и брызнул в лицо из газового баллончика. В этот момент к ним подошел еще один молодой человек и стал избивать приезжего. После этого нападавшие потребовали у туриста разблокировать его телефон и перевести им еще 240 тыс. рублей.

Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение, после оказания помощи он был отпущен домой. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

А днем 1 ноября у дома 11 по улице Шувалова по подозрению в совершении этого преступления задержали двоих местных жителей – 18 и 20 лет.

Ранее мы рассказывали о том, что задержаны 17-летние подростки по подозрению в избиении мужчины на Дальневосточном проспекте.

Фото: Piter.TV