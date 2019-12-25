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На Большевиков на 17-летнего учащегося колледжа напал сокурсник
Сегодня, 8:37
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Большевиков на 17-летнего учащегося колледжа напал сокурсник

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Приняты меры к задержанию нападавшего.

Полицейские Невского района разбираются в обстоятельствах инцидента с нападением на учащегося колледжа. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию вечером 10 апреля обратился 17-летний учащийся колледжа, проживающий в общежитии в доме 43 по проспекту Большевиков. Он сообщил о нападении на него одногруппника.

Полицейские выяснили, что в результате давнего конфликта, на юношу напал его сокурсник и распылил в лицо перцовый баллончик. Испугавшись, заявитель убежал, бросив на месте происшествия свою сумку с ноутбуком и планшетом, которые по возвращении не обнаружил. Материальный ущерб составил 152 000 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Приняты меры к задержанию нападавшего.

В Подмосковье несовершеннолетнему предъявлено обвинение в убийстве школьника. Юноша признал вину в инкриминируемом преступлении, а также раскаялся в содеянном. 

Фото: Piter.tv

Теги: большевиков, колледж
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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