В Подмосковье несовершеннолетнему предъявлено обвинение в убийстве школьника

Подросток пытался инсценировать нападение на себя после совершенного преступления.

На территории Московской области несовершеннолетнему мальчику предъявлено обвинение в убийстве малолетнего ребенка. Соответствующее заявление в Telegram-канале сделали сотрудники пресс-службы регионального управления Следственного комитета. Известно, что уголовное дело по пунктам "в" и "л" части 2 статьи 105 УК РФ ведется в отношении 14-летнего подростка. Юноша признал вину в инкриминируемом преступлении, а также раскаялся в содеянном. Ранее стало известно о том, что 9 апреля 2025 года обвиняемый, находясь у жилого дома, расположенного в поселке Некрасовский микрорайона Трудовая в Дмитровском городском округе, напал на школьника. Потерпевший получил ножевое ранение, от которого пациент позже скончался в автомобиле скорой медицинской помощи. После совершенного убийства, фигурант расследования попытался инсценировать нападение на себя, однако злоумышленнику своевременно была оказана необходимая помощь.

Назначены медицинская, биологическая, молекулярно-генетическая, психолого-психиатрическая и компьютерно-техническая судебные экспертизы. пресс-служба СК РФ по Подмосковью

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Фото и видео: Telegram / Следком