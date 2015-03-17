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В Барнауле полицейский руками остановил мотоцикл с нарушителем

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Нарушителем оказался несовершеннолетний юноша.

На территории города Барнаула в Алтайском крае сотрудник Госавтоинспекции сумел бегом догнать нарушившего правила мотоциклиста на байке, после чего задержал его. Необычную погоню сняли на видео местные жители. В пресс-службе регионального управления российских правоохранительных органов пояснили, что изначально экипаж ДПС заметил злоумышленника в районе дома под номером 107, расположенного по проспекту Ленина.  Так как на законные требования сотрудников правопорядка остановиться мотоциклист не отреагировал и даже попытался скрыться от полиции, то инспектор предпринял отчаянные меры.

Позже оперативники установили, что мотоциклом управлял 15-летний подросток. В настоящее время транспортное средство отправлено на штрафстоянку. В отношении матери несовершеннолетнего водителя составлен административный материал по статье о передаче транспортного средства лицу, заведомо не имеющего прав на его управление.

В Красноярске задержан начальник полиции, подозреваемый в получении взятки на 275 тысяч рублей.

Фото и видео: Telegram / Полиция Алтайский край: официальный канал

Теги: алтайский край, барнаул, дпс, мотоцикл, регионы
Категории: Тема дня, Происшествия, Лента новостей, Криминальные происшествия, ДТП, Новости России,

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