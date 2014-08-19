В Красноярске задержан начальник полиции, подозреваемый в получении взятки на 275 тыс. руб

Подозреваемый передал предпринимателю сведения из служебной базы данных.

На территории Красноярска задержан начальник отдела уголовного розыска отдела полиции, подозреваемый во взяточничестве в крупном размере. Такие сведения через социальные сети передали представители пресс-службы регионального управления Следственного комитета России. Ведется уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ. Материалы предоставлены представителями УФСБ РФ. Надзорное ведомство полагает, что в период с февраля 2021 по сентябрь 2022 года подозреваемый, занимая служебную должность в МВД, получил от местного предпринимателя взятку в размере 275 тысяч рублей за предоставление тому информации из базы данных.

Проведены обыски по месту работы и жительства подозреваемого, в ходе которых изъята документация, имеющая значение для расследования уголовного дела, и компьютерная техника. пресс-служба СК РФ по Красноярскому краю

В настоящее время фигуранту расследования по ходатайству государственного обвинения избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Фото и видео: Telegram / ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии