В Красноярске задержали пенсионерку за организацию проституции

Задержаны четыре местных жительницы, участвовавшие в ОПГ.

На территории Красноярска возбуждено уголовное дело против организованной преступной группы, вовлекавшей женщин в занятие проституцией. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы регионального управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии. Речь идет о части 1 статьи 241 УК РФ и чсти 3 статьи 240 УК РФ. Подозревамыми стали местные жительницы в возрасте 24, 37, 42 и 64 лет. Расследование ведется на основании материалов, предоставленных УФСБ РФ. Злоумышленницы находили помещения, в которых организовали притоны под видом массажного салона и стриптиз-клуба для оказания клиентам платных сексуальных услуг.

Участницы ОПГ, выполнявшие функции администраторов, контролировали деятельность женщин, встречали клиентов, предоставляли им сведения о видах и стоимости платных услуг сексуального характера, вели финансовую отчетность. пресс-служба СК РФ по региону

В надзорном ведомстве полагают, что в период с 2002 по 2023 года 64-летняя жительница Красноярска создала ОПГ, предназначенную для вовлечения женщин в занятие проституцией. Сейчас фигурантки расследования задержаны. По ходатайству государственного обвинения они отправлены под стражу.

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту занятия высшего положения в преступной иерархии.

Фото и видео: Telegram / ГСУ СК по Красноярскому краю