В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту занятия высшего положения в преступной иерархии

Злоумышленник находится под стражей.

На территории Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту занятия высшего положения в преступной иерархии. Такое заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы регионального следственного управления. Известно, что ведется уголовное дело по статье 210.1 УК РФ. В надзорном ведомстве полагают, что в период с января 2019 года по ноябрь 2024 года в Тулунском районе злоумышленник получил статус уголовного авторитета. Он отвечал за происходящее среди лиц, содержащихся в следственном изоляторе. Подозреваемый назначал ответственных среди заключенных, а также координировал несколько направлений незаконной деятельности среди местных криминальных структур. Дополнительно мужчина разрешал конфликты, а также контролировал пополнение, сохранность и использование общих преступных денежных средств.

Противоправная деятельность выявлена при содействии оперативников Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД и сотрудников ГУ ФСИН России по Иркутской области. пресс-служба СК РФ по региону

Сейчас фигурант расследования находится под стражей. Ранее об аресте ходатайствовало государственное обвинение.

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Фото и видео: Telegram / Следком38