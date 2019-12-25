Двое рецидивистов избили таксиста в Красногвардейском районе

Напавших поймали во дворе дома на Таллинской улице.

Росгвардейцы в Красногвардейском районе задержали рецидивистов, которые избили таксиста. Пострадавшего госпитализировали в больницу, сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Накануне полицейским поступила информация о том, что возле перекрестка Таллинской улицы и Новочеркасского проспекта двое пассажиров такси отказались оплачивать поездку, нанесли побои водителю и скрылись. На месте обнаружили управлявшего машиной Skoda Octavia, он описал злоумышленников, и их приметы передали всем дежурным нарядам.

Напавших поймали во дворе дома на Таллинской улице, одного из них судили за разбой и незаконное предпринимательство, второго – за кражу, незаконное хранение наркотиков и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти