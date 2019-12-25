  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Двое рецидивистов избили таксиста в Красногвардейском районе
Сегодня, 16:45
124
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Двое рецидивистов избили таксиста в Красногвардейском районе

0 0

Напавших поймали во дворе дома на Таллинской улице.

Росгвардейцы в Красногвардейском районе задержали рецидивистов, которые избили таксиста. Пострадавшего госпитализировали в больницу, сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Накануне полицейским поступила информация о том, что возле перекрестка Таллинской улицы и Новочеркасского проспекта двое пассажиров такси отказались оплачивать поездку, нанесли побои водителю и скрылись. На месте обнаружили управлявшего машиной Skoda Octavia, он описал злоумышленников, и их приметы передали всем дежурным нарядам. 

Напавших поймали во дворе дома на Таллинской улице, одного из них судили за разбой и незаконное предпринимательство, второго – за кражу, незаконное хранение наркотиков и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. 

Ранее мы рассказывали о том, что сосед избил школьника во дворе жилого комплекса в Петербурге. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: красногвардейский район, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии