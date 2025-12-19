Мигрант напал на сотрудника СК РФ в ходе дорожного конфликта в Петербурге

Мужчина избил следователя на Пискаревском проспекте.

Гражданин Таджикистана напал на сотрудника СК РФ в Калининском районе Петербурга. Об этом сообщили в tg-канале "Дорожный инспектор".

Дорожный конфликт произошел утром 10 февраля, злоумышленника за рулем автомобиля Hyundai задержали полицейские на мосту Александра Невского. Мужчина избил следователя на Пискаревском проспекте. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец предстанет перед судом за нападение на полицейского. Наряд прибыл к дому по улице Воскова, получив сообщение об агрессивном поведении прохожего.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу