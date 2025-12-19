Петербуржец предстанет перед судом за нападение на полицейского

Наряд прибыл к дому по улице Воскова, получив сообщение об агрессивном поведении прохожего.

Прокуратура Петроградского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего мужчины, которому вменяют ч. 1 ст. 318 УК РФ. Об этом рассказали 6 февраля в надзорном ведомстве.

В ноябре 2025 года наряд полиции прибыл к дому по улице Воскова, получив сообщение об агрессивном поведении прохожего. В ходе задержания нетрезвый фигурант ударил одного из правоохранителей по лицу.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: житель Петербурга, который сломал нос мужчине из ревности, предстанет перед судом. По словам обвиняемого, он не сдержал эмоции, когда увидел свою девушку в машине другого.

Фото: Piter.TV