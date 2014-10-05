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Напавший на полицейского на Московском вокзале получил условный срок

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Он признан виновным по 318 статье УК РФ.

Петербургский суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года за нападение на сотрудника транспортной полиции на Московском вокзале. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в марте текущего года. Нетрезвый мужчина, которого вели в дежурную часть за неадекватное поведение, решил напасть на конвоирующего его полицейского. В результате противоправных действий нападавший желаемого не добился и лишь усугубил свое положение – в суде ему инкриминировали 318 статью УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).

Ранее также стало известно, что в Петербурге будут судить мужчину, который угрожал следователю во время обыска.

Видео: Северо-Западная транспортная прокуратура

Теги: 318 ук рф, московский вокзал, нападение на полицейского
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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