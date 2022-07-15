В Петербурге будут судить мужчину, угрожавшего следователю во время обыска

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу завершило расследование уголовного дела в отношении уроженца Архангельской области, обвиняемого в угрозах в адрес представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Как установило следствие, 10 сентября в поселке Шушары во время обыска в его квартире мужчина начал агрессивно себя вести, угрожая физической расправой старшему следователю и попытался ударить его. Попытка нападения была пресечена на месте.

В ходе расследования были собраны доказательства, подтверждающие вину обвиняемого, который на время следствия заключен под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.tv