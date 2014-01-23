Суд Петербурга арестовал следователя по подозрению в получении взятки в 900 тыс. рублей

Следствие полагает, что Расулова, 13 июля, находясь в помещении следственного управления МВД РФ по Центральному району, получила от адвоката одного из подозреваемых по делу о мошенничестве взятку не менее чем в 895 тысяч рублей.

Суд Петербурга заключил под стражу старшего следователя Рукият Расулову, подозреваемую в получении взятки. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Следствие полагает, что Расулова, 13 июля, находясь в помещении следственного управления МВД РФ по Центральному району, получила от адвоката одного из подозреваемых по делу о мошенничестве взятку не менее чем в 895 тысяч рублей. За это Расулова должна была прекратить уголовное дело и не привлекать подозреваемого к уголовной ответственности.

Обвинение подозреваемой не предъявлялось. Расулова вину не признала. Защитники и подозреваемая называют ходатайство незаконным и голословным. По словам подозреваемой, свидетели её оговаривают, протокол задержания составлен с нарушением, уголовное дело также возбуждено с нарушением.

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Фото: Piter.tv

