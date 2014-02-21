В Петербурге будут судить руководителя кооператива по делу о финансовой пирамиде на 78 млн рублей

Следствие установило, что кооператив фактически работал как финансовая пирамида.

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу 50-летнего Павла Быковского, обвиняемого в мошенничестве с использованием служебного положения на сумму 78 млн рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как следует из материалов дела, с 2015 по 2020 годы Быковский, будучи единственным учредителем и директором кредитного кооператива "Инвестфонд Санкт-Петербург", привлекал деньги граждан под обещания высокой доходности.

Следствие установило, что кооператив фактически работал как финансовая пирамида, без какой-либо деятельности, способной обеспечить обещанные выплаты. Средствами, собранными от 97 потерпевших, обвиняемый распоряжался по своему усмотрению. В рамках расследования на имущество Быковского наложен арест.

После вручения обвинительного заключения дело передадут на рассмотрение в Приморский районный суд Санкт-Петербурга.

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