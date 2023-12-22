Нетрезвый иностранец напал на сотрудника Росгвардии в Центральном районе

Когда к нему подошел правоохранитель, тот предложил "покурить, деньги и честность".

В субботу, 9 марта, мигрант, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на росгвардейца в Центральном районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Накануне к патрулю Росгвардии на Садовой улице обратились горожане с просьбой "унять бранившегося и пристававшего мужчину". Когда к нему подошел правоохранитель, тот предложил "покурить, деньги и честность".

При задержании иностранец напал на военнослужащего, из-за чего для доставления в отдел были применены физическая сила и специальные средства.

Ранее мы рассказывали о том, что по факту избиения 13-летнего подростка на улице Ворошилова Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти