  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:47
119
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Нетрезвый иностранец напал на сотрудника Росгвардии в Центральном районе

0 0

Когда к нему подошел правоохранитель, тот предложил "покурить, деньги и честность".

В субботу, 9 марта, мигрант, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на росгвардейца в Центральном районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Накануне к патрулю Росгвардии на Садовой улице обратились горожане с просьбой "унять бранившегося и пристававшего мужчину". Когда к нему подошел правоохранитель, тот предложил "покурить, деньги и честность". 

При задержании иностранец напал на военнослужащего, из-за чего для доставления в отдел были применены физическая сила и специальные средства.

Ранее мы рассказывали о том, что по факту избиения 13-летнего подростка на улице Ворошилова Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: нападение на сотрудника росгвардии, садовая улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии