По факту избиения 13-летнего подростка на улице Ворошилова Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, вчера ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии.

В Невском районе Петербурга, в лифте дома по улице Ворошилова, 9 марта мужчина ударил рукой по голове 13-летнего подростка. По данному факту глава СК РФ Александра Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, рассказали в пресс-службе ведомства 10 марта.

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, вчера ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии. Полиция установила, что мальчика в лифте по голове рукой ударил сосед, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину разыскивают.

Избиением подростка заинтересовался Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело по данному факту. Следственные органы ГСУ СК РФ по Петербургу проводят проверку.

Главой ведомства дано поручение и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Бобкову О. В. возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах. Пресс-служба СК РФ

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