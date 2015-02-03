Задержаны двое подозреваемых в нападении на скорую помощь в Кировском районе

Водителю машины распылили в лицо содержимое газового баллончика.

Сотрудники полиции Кировского района Санкт-Петербурга задержали двоих подозреваемых в нападении на водителя скорой помощи. Пострадавшему распылили в лицо газ из баллончика; у него диагностировали травму и ожоги глаз, – сообщают в пресс-службе петербургской полиции.

Инцидент произошел сегодня в 9:30 у дома №10 по Счастливой улице. Позже, в районе 12 часов, по подозрению в причастности к произошедшему в этом же доме были задержаны двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемых доставили в отделение; в их отношении возбудили административные протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ.

Сообщается, что в настоящий момент потерпевший водитель скорой помощи пребывает в удовлетворительном состоянии на амбулаторном лечении. А в отношении задержанных решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV