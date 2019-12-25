В Приморском районе подросток напал на знакомую шестиклассницу

По словам школьницы, приятель ударил ее рукой в живот и распылил в лицо газ из баллончика.

В Приморском районе Петербурга подросток напал на свою 12-летнюю знакомую. Девочку госпитализировали, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Шестиклассницу доставили в детскую больницу имени Раухфуса ночью 10 мая с ушибом стенки живота и химическим ожогом роговицы и конъюнктивы. По словам школьницы, приятель ударил ее рукой в живот и распылил в лицо газ из баллончика.

Семиклассник пояснил, что распылил содержимое баллончика, поскольку девочка замахивалась на него канцелярским ножом. Применение физической силы отрицает. Его опросили и отпустили.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина избил семиклассника и брызнул в его сторону из газового баллончика в Московском районе. Юношу госпитализировали в больницу с химическим ожогом конъюнктивы и роговицы первой степени.

Фото: Piter.TV