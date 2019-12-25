Мужчина избил семиклассника и брызнул в его сторону из газового баллончика в Московском районе

Юношу госпитализировали в больницу с химическим ожогом конъюнктивы и роговицы первой степени.

В Московском районе Петербурга мужчина напал на подростка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Вечером 6 мая около дома на углу Лиговского проспекта и набережной Обводного канала незнакомец ударил 13-летнего семиклассника и брызнул в его сторону из газового баллончика. Юношу госпитализировали в больницу с химическим ожогом конъюнктивы и роговицы первой степени, после оказания помощи он был отпущен на амбулаторное лечение.

С пострадавшим находилась приятельница, она и обратилась к полицейским. Видеонаблюдение отсутствует.

Ранее мы сообщили о том, что подростки избили молодого петербуржца и кинули в него петарду на Торжковской улице. Парня доставили в медицинское учреждение с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, обожженными волосами и термическим ожогом правой руки.

Фото: Piter.TV