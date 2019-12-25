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Мужчина избил семиклассника и брызнул в его сторону из газового баллончика в Московском районе
Сегодня, 9:07
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Мужчина избил семиклассника и брызнул в его сторону из газового баллончика в Московском районе

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Юношу госпитализировали в больницу с химическим ожогом конъюнктивы и роговицы первой степени.

В Московском районе Петербурга мужчина напал на подростка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Вечером 6 мая около дома на углу Лиговского проспекта и набережной Обводного канала незнакомец ударил 13-летнего семиклассника и брызнул в его сторону из газового баллончика. Юношу госпитализировали в больницу с химическим ожогом конъюнктивы и роговицы первой степени, после оказания помощи он был отпущен на амбулаторное лечение. 

С пострадавшим находилась приятельница, она и обратилась к полицейским. Видеонаблюдение отсутствует. 

Ранее мы сообщили о том, что подростки избили молодого петербуржца и кинули в него петарду на Торжковской улице. Парня доставили в медицинское учреждение с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, обожженными волосами и термическим ожогом правой руки.

Фото: Piter.TV 

Теги: московский район, нападение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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