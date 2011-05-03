Школьники избили семиклассника в Петербурге

Подозреваемые были задержаны, доставлены в полицейский участок и переданы родителям под обязательство о явке.

В Петербурге ученики девятого класса напали на семиклассника и сломали ему рёбра. Как стало известно Piter.TV, в субботу, 6 июля, в полицию с таким сообщением обратилась 50-летняя мать пострадавшего.

Мальчика госпитализировали с травмами головы, переломами грудной клетки и рёбер, а также ссадинами. Его состояние оценивается как среднетяжёлое.

Подозреваемые были задержаны, доставлены в полицейский участок и переданы родителям под обязательство о явке. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести).

Ранее мы сообщили о том, что второй полицейский отделения в Петербурге арестован за удары электрошокером посетителя.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)