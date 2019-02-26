Второй полицейский отделения в Петербурге арестован за удары электрошокером посетителя

Фигуранта задержали 25 июня, в этот же день ему предъявили обвинение.

Выборгский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении дежурного дежурной части 19-го отделения полиции УМВД России по Выборгскому району. Ему вменяются пп. "а", "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ. Об этом 26 июня рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Следствие полагает, что 14 мая фигурант в отделе полиции в доме 14к2 по Тихорецкому проспекту на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к мужчине, который самостоятельно обратился в дежурную часть для выяснения обстоятельств задержания его знакомого, нанес потерпевшему не менее 10 ударов электрошоковым устройством в область груди, туловища, верхних и нижних конечностей. Кроме того, полицейский три раза ударил его ладонью в область лица.

Фигуранта задержали 25 июня, в этот же день ему предъявили обвинение. Суд избрал стражу по 24 августа 2024 года.

Ранее в том же отделе полиции правоохранитель избил петербуржца, доставленного за совершение административного правонарушения по ст. 20.21 КоАП РФ. Суд также отправил полицейского в СИЗО до 24 августа этого года.

Фото: Piter.TV