Житель Новгородской области напал на топ-менеджера петербургской компании

У мужчины отняли сумку с крупной суммой денег и дорогим ноутбуком.

В Приморском районе Петербурга вечером 26 августа произошло нападение на пожилого мужчину. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Пострадавший обратился к правоохранителям. Топ-менеджер городской компании рассказал им, что у дома № 124 по улице Савушкина неизвестный силой отобрал у него портфель, где хранились 150 тыс. рублей и ноутбук. Вор с места преступления быстро скрылся. Ущерб оценили в 200 тыс. рублей.

Оперативники возбудили уголовное дело. Через двое суток они задержали разбойника. Им оказался житель 37-лений Новгородской области. Судимости раньше подозреваемый не имел.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Рощино задержали мужчину, который напал на приятеля из-за телефона.

Фото: Piter.tv