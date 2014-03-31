  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Житель Новгородской области напал на топ-менеджера петербургской компании
Сегодня, 15:54
144
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Житель Новгородской области напал на топ-менеджера петербургской компании

0 0

У мужчины отняли сумку с крупной суммой денег и дорогим ноутбуком.

В Приморском районе Петербурга вечером 26 августа произошло нападение на пожилого мужчину. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Пострадавший обратился к правоохранителям. Топ-менеджер городской компании рассказал им, что у дома № 124 по улице Савушкина неизвестный силой отобрал у него портфель, где хранились 150 тыс. рублей и ноутбук. Вор с места преступления быстро скрылся. Ущерб оценили в 200 тыс. рублей. 

Оперативники возбудили уголовное дело. Через двое суток они задержали разбойника. Им оказался житель 37-лений Новгородской области. Судимости раньше подозреваемый не имел. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Рощино задержали мужчину, который напал на приятеля из-за телефона.

Фото: Piter.tv

Теги: вор, кража, нападение на савушкина
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии