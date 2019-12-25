Ударивший росгвардейца на Дыбенко стал фигурантом уголовного дела

Злоумышленника задерживали за совершение административного правонарушения.

В Петербурге возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) в отношении мужчины, который ударил сотрудника Росгвардии. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по городу.

Уточняется, что вечером 6 октября фигурант возле магазина на улице Дыбенко нанес росгвардейцу удары ногой. Злоумышленника задерживали за совершение административного правонарушения.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Пресс-служба СК РФ

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу