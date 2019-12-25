  1. Главная
Ударивший росгвардейца на Дыбенко стал фигурантом уголовного дела
Сегодня, 11:44
Злоумышленника задерживали за совершение административного правонарушения.

В Петербурге возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) в отношении мужчины, который ударил сотрудника Росгвардии. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по городу. 

Уточняется, что вечером 6 октября фигурант возле магазина на улице Дыбенко нанес росгвардейцу удары ногой. Злоумышленника задерживали за совершение административного правонарушения. 

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. 

Пресс-служба СК РФ 

Ранее на Piter.TV: мужчина нанес ножевое ранение оппоненту в ходе конфликта в круглосуточном магазине на юге Петербурга. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: нападение, улица дыбенко
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

