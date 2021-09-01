Мужчина нанес ножевое ранение оппоненту в ходе конфликта в круглосуточном магазине на юге Петербурга

Прибывшие на место представители Росгвардии застали там бригаду скорой медицинской помощи, готовящую потерпевшего к транспортировке в больницу.

Ранним утром 6 октября, около семи часов, сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Петродворцовому району Петербурга задержали мужчину, подозреваемого в нападении с применением ножа. Сообщение о раненом человеке поступило от очевидцев возле жилого дома на Парковой улице в Петергофе.

Прибывшие на место представители Росгвардии застали там бригаду скорой медицинской помощи, готовящую потерпевшего к транспортировке в больницу. Согласно показаниям сотрудницы близлежащего круглосуточного магазина, инцидент произошел внутри торгового зала. Один из покупателей пытался тайком похитить алкоголь, однако другой покупатель заметил это и воспрепятствовал краже. Реакция нарушителя была мгновенной: он вытащил нож и нанёс жертве удар в голову, после чего поспешил скрыться.

Используя оперативно полученные приметы преступника, сотрудники подразделения быстро провели розыскные мероприятия и вскоре нашли виновного на территории жилого комплекса "Петергоф Парк". Нападавший был задержан и доставлен в полицию вместе с изъятым орудием преступления — ножом.

Ранее мы сообщили о том, что росгвардейцы задержали хулигана, который избил гражданина после конфликта в баре на Просвещения.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу