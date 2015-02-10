Росгвардейцы задержали хулигана, который избил гражданина после конфликта в баре на Просвещения

Потерпевший был срочно доставлен в медицинское учреждение, где врачи выявили крайне тяжелые последствия нападения.

Ночью 4 октября, в 20:35, патрульный экипаж подразделения вневедомственной охраны Выборгского района Северной столицы обнаружил и обезвредил молодого хулигана. Сообщение поступило от персонала бара на проспекте Просвещения, которое сработало тревожную сигнализацию.

Росгвардейцы прибыли на место буквально спустя 3 минуты после сигнала тревоги и прямо перед заведением задержали 19-летнего парня, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Именно этот гражданин оказался виновником потасовки, в которой серьезно пострадал молодой человек 21 года.

Нападавшего незамедлительно препроводили в отделение полиции №57. Потерпевший был срочно доставлен в медицинское учреждение, где врачи выявили крайне тяжелые последствия нападения: открытая травма головы, сотрясение мозга, многочисленные переломы лицевых костей и тяжелое повреждение глазного яблока. Пациент находится в реанимации в критическом состоянии.

Предварительные данные указывают, что конфликт начался внутри бара, куда оба молодых человека пришли выпить. После непродолжительного спора ситуация резко обострилась, и бой переместился наружу, перейдя в жестокую физическую разборку.

