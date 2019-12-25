  1. Главная
Следователи проводят проверку после нападения мужчины на ребенка в Приморском районе
Сегодня, 8:55
Злоумышленник применил силу в отношении мальчика за игру в мяч.

Следователи Приморского района устанавливают обстоятельства инцидента на детской площадке. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу. 

Отмечается, что мужчина применил силу в отношении ребенка за игру в мяч. Уже стартовала доследственная проверка, выполняется комплекс мероприятий, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего. Напавший установлен и опрошен, также изъяты записи с камер видеонаблюдения. 

Ранее на Piter.TV: неизвестные напали на пенсионерку и ее собаку в СНТ "Технолог" под Петербургом. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: приморский район, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

