Следователи проводят проверку после нападения мужчины на ребенка в Приморском районе

Злоумышленник применил силу в отношении мальчика за игру в мяч.

Следователи Приморского района устанавливают обстоятельства инцидента на детской площадке. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Отмечается, что мужчина применил силу в отношении ребенка за игру в мяч. Уже стартовала доследственная проверка, выполняется комплекс мероприятий, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего. Напавший установлен и опрошен, также изъяты записи с камер видеонаблюдения.

Ранее на Piter.TV: неизвестные напали на пенсионерку и ее собаку в СНТ "Технолог" под Петербургом.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу